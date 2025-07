AKTIE IM FOKUS Siemens Healthineers im Blick - Siemens verkauft Anteile Auf die Kursgewinne von Siemens Healthineers am Vortag nach einem starken Quartalsbericht sind am Donnerstag Verluste gefolgt. Zuletzt gab die Aktie als einer der größten Verlierer im Dax 3,5 Prozent auf 47,77 Euro nach. Der Druck nahm dabei am …