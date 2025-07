Roblox schockiert Anleger: Damit hatte niemand gerechnet!

Die Spieleplattform Roblox erfreut sich wachsender Beliebtheit und zieht immer mehr User an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl der täglich aktiven Userinnen und User um 41,0 Prozent auf 111,8 Millionen. Das hat für eine Umsatzexplosion gesorgt, die am Donnerstag Folgen auch für die Aktienkurskursentwicklung hat.

Roblox: Jeder will hier zocken!

Seine Bookings konnte das Unternehmen gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr um 50,8 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden Analystinnen und Analysten auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Die nämlich hatten diese um 170 Millionen US-Dollar niedriger veranschlagt. Der daraus erzielte Erlös belief sich nach einem Anstieg von 21,0 Prozent auf 1,08 Milliarden US-Dollar.

Profitabilität verschlechtert, Aufwendungen für Developer steigen

Bei der Profitabilität gab es trotz des User-Ansturms aber keine Verbesserungen. Im Gegenteil kletterte der pro Aktie erzielte Fehlbetrag sogar von -0,34 US-Dollar auf -0,41 US-Dollar, womit Roblox um 5 Cent schlechter abschnitt als erwartet.

Das bedeutet einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettoverlust von 278,4 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Fehlbetrag mit 205,9 Millionen US-Dollar noch deutlich niedriger gelegen. Die gestiegenen Verluste gehen überwiegend auf höhere Kosten zurück. Vor allem die Aufwendungen für Entwicklerinnen und Entwickler sind deutlich gestiegen.

Hammer-Guidance sorgt für (positives) Entsetzen

Angesichts des starken Ausblicks sind Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag jedoch gewillt, über die verschlechterte Profitabilität hinwegzusehen. Für das kommende Quartal erwartet das Unternehmen Buchungen zwischen 1,59 und 1,64 Milliarden US-Dollar, was deutlich über der Konsensschätzung von 1,40 Milliarden US-Dollar liegt. Der Fehlbetrag soll zwischen 366 und 396 Millionen US-Dollar liegen.

Für das Gesamtjahr stellte Roblox Buchungen von 5,87 bis 5,97 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der konsolidierte Nettoverlust soll sich auf 1,2 bis 1,26 Milliarden US-Dollar laufen. Da ein Großteil dieser Verluste auf Aktienvergütungen entfallen wird, rechnet der Konzern mit einem positiven Cashflow. Dieser soll sich auf bis zu 1,085 Milliarden US-Dollar belaufen.

Aktie gelingt aus dem Stand ein neues Allzeithoch ...

Über die starke Booking-Guidance sowie die Cashflow-Prognose oberhalb der Milliardengrenze sind Investoren begeistert. Sie kaufen die Aktie am Donnerstag zweistellig nach oben. Zeitweise lagen die Kursgewinne sogar bei mehr als 20 Prozent, womit Roblox ein neues Allzeithoch gelungen ist.

Inzwischen ist das Papier technisch jedoch heiß gelaufen. Wenngleich die mehrjährige U-Konsolidierung am Donnerstag ihren Abschluss gefunden hat, könnte Roblox daher erstmal in den Rückwärtsgang schalten, sodass es zu einer Henkel-Bildung (Cup-and-Handle-Pattern) kommt. Die mittel- und langfristige Kursentwicklung würde sich dann in einigen Wochen entscheiden.

Fazit: ... das dürfte es für eine Weile bleiben

Eine fundamentale Bewertung des Unternehmens ist aktuell noch schwierig, da selbst auf bereinigter Basis noch keine Profitabilität erreicht wurde. Daher bleiben vor allem das Kurs-Umsatz- sowie das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Vor allem letzteres ist mit einem Wert von mehr als 80 extrem weit fortgeschritten und liegt um mehr als 700 (!) Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Wenngleich der Aktie bereits vor einiger Zeit ein hohes Comeback-Potenzial bescheinigt wurde, dürfte das Ende der Fahnenstange auch aus fundamentaler Perspektive erst einmal erreicht sein. Wer investiert ist, beginnt Gewinne mitzunehmen und seine Position deutlich zu verkleinern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Roblox Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,85 % und einem Kurs von 142,2USD auf NYSE (31. Juli 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.