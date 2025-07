Ölpreise geben nach Preissprung wieder etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach ihren jüngst kräftigen Anstiegen wieder etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 72,75 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 57 Cent auf 69,43 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zuvor hatten neue Zollentscheidungen der US-Regierung die Ölpreise nach oben getrieben. Der Preis für Brent-Öl war in den vergangenen beiden Tagen um etwa drei Dollar pro Barrel gestiegen. Zeitweise wurde der höchste Stand seit etwa sechs Wochen erreicht. US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle aufbrummen, weil das Land einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland kaufe. Indien zählt gemeinsam mit China zu den größten Abnehmern von russischem Öl.

Dagegen hat die US-Regierung im Handelskonflikt mit Südkorea zuletzt eine Einigung erzielt. Nachdem US-Präsident Donald Trump zuvor gedroht hatte, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die Einfuhr von Produkten aus Südkorea zu erheben, sieht die Einigung nur Zölle von 15 Prozent vor. Außerdem werde Südkorea in den USA unter anderem Flüssigerdgas (LNG) oder andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, teilte Trump mit./jkr/jsl/he