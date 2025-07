DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Diese hätten nicht überrascht, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Der Polysiliziummarkt für Solaranwendungen habe sich durch die US-Zolldrohungen und Gesetzesvorschläge weiter verschlechtert. Im Chemiegeschäft (Polymere und Silikone) hielten sich vor allem die europäischen Industriekunden wegen der handelspolitischen Unsicherheiten mit Aufträgen zurück. Die Polymere könnten von einer möglichen Erholung der Baukonjunktur durch das Infrastrukturpaket der deutschen Bundesregierung ab 2026 profitieren./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A