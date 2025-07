Dieser Dividendenstar lässt Anleger am Donnerstag jubeln

Die globalen Umsätze von Humira blieben im 2. Quartal mit 1,18 Milliarden US-Dollar hinter den Prognosen von 1,45 Milliarden US-Dollar zurück.

Mit einem Plus von 8 Prozent seit Jahresanfang hat die Aktie keine überdurchschnittliche Performance hingelegt, doch mit einer verlässlichen Dividendenrendite von 3,5 Prozent bleibt die Aktie gerade bei Einkommensinvestoren beliebt.

Die US-Amerikaner heben nach dem Zoll-Deal zwischen den USA und der EU außerdem ihre Gewinnprognose an. Demnach unterliegen alle in der EU produzierten Medikamente, die in den USA verkauft werden, einer 15-prozentigen Zollgebühr. Abbvie hat eine bedeutende Produktionsstätte in Irland, wo auch das Botox hergestellt wird.

Die neue Gewinnprognose liegt für das Jahr 2025 bei einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 11,88 und 12,08 US-Dollar, was die vorherige Prognose von 11,67 bis 11,87 US-Dollar übertrifft. Der bereinigte Gewinn je Aktie für das zweite Quartal lag bei 2,97 US-Dollar und übertraf die Schätzungen von 2,88 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AbbVie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 15:51 Uhr) gehandelt.





