Entscheider nutzen Künstliche Intelligenz intensiv und treiben Innovation voran - rechtliche Risiken aber unterschätzt (FOTO)

München (ots) - KI-Nutzung in deutschen Dienstleistungsunternehmen strategisch

etabliert / KI-Entscheidende sehen klaren Wettbewerbsvorteil / Wissenslücken bei

Sicherheit, Regulierung und Absicherung bleiben bestehen



Künstliche Intelligenz ist in vielen deutschen Dienstleistungsunternehmen längst

fester Bestandteil der Strategie - vorangetrieben vor allem durch die

KI-Entscheiderinnen und Entscheider. Eine aktuelle und repräsentative

Hiscox-Umfrage zur Nutzung von KI in deutschen Dienstleistungsunternehmen zeigt:

Die Führungsebene investiert aktiv in KI und sieht großes Potenzial.

Gleichzeitig besteht jedoch noch erheblicher Nachholbedarf beim Verständnis

rechtlicher Anforderungen und beim Schutz vor potenziellen Risiken.





Wer entscheidet über KI - und wie?Die Befragung richtete sich unter anderem an die Personen, die inDienstleistungsunternehmen aktiv über den Einsatz von Künstlicher Intelligenzentscheiden - sogenannte KI-Entscheiderinnen und Entscheider. Sie kommen ausUnternehmen aller Größen - vom Solo-Selbstständigen bis zum Großkonzern - undsind meist in leitenden Funktionen wie IT, Strategie, Innovation oderGeschäftsführung tätig.Was sie eint: Sie treiben KI-Projekte aktiv voran, investieren gezielt in neueTechnologien und sehen in KI einen zentralen Hebel für Effizienz, Qualität undWettbewerbsfähigkeit. 76 % setzen KI bereits ein, 81 % erwarten dadurch einenpositiven Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit. Besonders häufig wird KI in derDatenanalyse (49 %), im Kundenservice (47 %) und im Personalwesen (28 %)eingesetzt.Reifegrad hoch - doch Know-how-Level niedrigDen "KI-Reifegrad" des eigenen Unternehmens schätzten die Entscheidenden aufeiner Skala von 1 ("kein Einsatz") bis 10 ("voll integriert") im Median ziemlichoptimistisch auf 6 ein. Trotz der intensiven Nutzung und strategischen Bedeutungzeigt die Umfrage auch: Das Wissen über rechtliche und sicherheitsrelevanteAspekte bleibt hinter dem Reifegrad deutlich zurück. Nur 43 % der Unternehmen,die KI einsetzen, haben ihre Mitarbeitenden zur sicheren KI-Nutzung geschult. 53% der Entscheiderinnen und Entscheider geben zu, dass es im Unternehmen noch angrundlegendem Know-how fehlt. Besonders alarmierend: Selbst unter denEntscheidenden selbst ist das Wissen über regulatorische Anforderungen wie denAI Act oft lückenhaft: 42 % haben viele Unsicherheiten, was gesetzliche Vorgabenbetrifft - obwohl diese bereits heute konkrete Pflichten mit sich bringen."Insbesondere bei Entscheiderinnen und Entscheidern ist KI schon voll in dertäglichen Praxis angekommen. Jedoch sind sie jetzt nicht nur gefordert, in ihreigenes Know-how zu investieren, sondern auch ihre Mitarbeitenden auf die Reise