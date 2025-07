Aixtron wartet weiter auf Markterholung - Jahresprognose bestätigt

Es gab so viele Analystenfragen wie noch nie.

Der Call musste nach 75 Minuten geschlossen werden, obwohl es noch Fragen gegeben hätte.

Ich fange mal an mit

Micro LED

Orders in H1 were for R&D tools and pilot lines.

Infliction point not yet known

Market could go either way

- premium automotiv, eyewear and Cell phones against upcharges

or

- mass market TV and cell phones where many tools would be needed

LED

weak demand for R/O/Y tools

US-Tariffs

the current setup (handshake agreement POTUS - UvdL) is calling for 0 taxes on semiconductor equipment.