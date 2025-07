Topbands hochwertige Fertigung in Aktion

Das 12.000 m² große Werk von Topband Romania wurde 2022 in Timișoara gegründet und ist seit 2023 in Betrieb. Es wurde speziell für die Anforderungen des Marktes gebaut und erfüllt die strengen RoHS-, REACH-, WEEE-, WCA- und RBA-Richtlinien. Ab Juli 2025 betreibt das Unternehmen 13 Produktionslinien und plant, diese bis 2027 auf 32 zu erweitern, um bei voller Auslastung eine Jahresproduktion von bis zu 12 Millionen Einheiten zu erreichen. Die Anlage ist so positioniert, dass sie eine effiziente, stabile und flexible lokale Fertigung bieten kann, die auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten ist.

TIMIȘOARA, Rumänien, 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Um europäische Kunden besser bedienen zu können, unterstützt Topband seine Kunden durch seine Niederlassung in Rumänien - ein strategisches Drehkreuz, das den europäischen Markt verbindet und gleichzeitig die lokalen Anforderungen an Kosteneffizienz, Qualität, Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllt.

Schnellere Beschaffung, schnellere Lieferung

Durch die Nähe zu wichtigen Fertigungsmärkten – Deutschland, Tschechien, Polen – beschleunigt das Unternehmen die Beschaffung von Komponenten auf 1–2 Wochen. Dank des schnellen Zugangs zu den wichtigsten europäischen Märkten dauert die Lieferung der Endprodukte nur 1–3 Tage, wodurch die traditionellen Vorlaufzeiten um bis zu 90 % reduziert werden. Im Vergleich zu Sendungen aus China bietet die Anlage eine bessere Reaktionsfähigkeit, Kosteneffizienz und Lieferflexibilität und hilft den Kunden beim Aufbau stabiler, lokalisierter europäischer Lieferketten.

Flexible Fertigung für sich verändernde Anforderungen

Neben logistischen Vorteilen verfügt die Anlage über eine fortschrittliche Automatisierung – darunter SMT-Bestückung, AOI-Prüfung, Wellenlöten und automatisierte Dosierung –, die eine flexible Fertigung für eine hochgradig gemischte, kleine und dynamische Produktion unterstützt. In Verbindung mit dem geografischen Vorteil gewährleistet dies flexible Reaktionen und Echtzeit-Anpassungen an die Kundenanforderungen. Darüber hinaus unterstützt die kundenspezifische Produktentwicklung und schnelle Iterationen, wodurch die Markteinführungszeit der Kunden verkürzt und die Agilität in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld verbessert wird.

Kostenvorteile von „Made in Europe"

Das Label „Made in Europe" bringt deutliche Kostenvorteile. Die Logistikkosten innerhalb der EU sind 20-40% niedriger als die Kosten für Einfuhren aus Asien. In Rumänien hergestellte Produkte können Kunden auch beim Export in EU-Mitgliedstaaten Nullzöllen profitieren. Die Einhaltung der EU-Umwelt- und Arbeitsgesetze erleichtert den Marktzugang und vermeidet komplexe Importverfahren, was insbesondere für die Elektronikfertigung von Bedeutung ist. Dies hilft den Kunden, die Gesamtkosten erheblich zu senken und die globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Schnelle Unterstützung, genau dort, wo Sie sie brauchen

In der Praxis ermöglichen gemeinsame Zeitzonen und kulturelle Übereinstimmungen eine schnellere und klarere Kommunikation. Von Vor-Ort-Inspektionen über die 24-Stunden-Problemlösung bis hin zur schnellen Reparatur oder dem Austausch von Produkten bietet Topband Romania einen hocheffizienten Service vor Ort.

Mit dem stetigen Ausbau der Kapazitäten wird die rumänische Niederlassung von Topband zu einer wichtigen Brücke, die Europa mit dem globalen Produktionsnetzwerk von Topband verbindet. Mit Blick auf die Zukunft wird die Anlage den Kunden weiterhin widerstandsfähigere Lieferketten, eine verbesserte Marktreaktionsfähigkeit und optimierte Betriebskosten bieten und so dauerhaften Wert und nachhaltiges Wachstum in Europa schaffen.

