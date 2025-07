Technologiewerte stürzen ab: Gemischte Börsenentwicklung weltweit

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,80% und steht aktuell bei 24.066,04 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der SDAX, der um 0,68% auf 17.551,52 Punkte fällt. Noch deutlicher ist der Rückgang beim TecDAX, der mit einem Minus von 1,37% auf 3.853,66 Punkte abrutscht. Im Gegensatz dazu kann der MDAX ein leichtes Plus von 0,24% verbuchen und notiert bei 31.011,35 Punkten. Auch der amerikanische S&P 500 zeigt sich positiv und steigt um 0,45% auf 6.391,39 Punkte. Der Dow Jones hingegen bleibt nahezu unverändert und verliert minimal um 0,04%, was ihn auf 44.436,98 Punkte bringt. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere die Technologiewerte im TecDAX unter Druck stehen, während der MDAX und der S&P 500 leichte Gewinne verzeichnen können.Die DAX-Spitzenreiter sind Symrise mit einem Anstieg von 1.64%, gefolgt von Heidelberg Materials, das um 1.56% zulegte, und MTU Aero Engines, das um 1.34% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge, angeführt von Siemens Healthineers mit einem Minus von -4.34%, gefolgt von Zalando mit -4.25% und adidas, das um -4.17% fiel.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 3.67% hervor, gefolgt von GEA Group mit 3.34% und Nordex , das um 3.14% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Evotec mit -4.15%, PUMA, das um -3.99% fiel, und TeamViewer mit einem Rückgang von -3.21%.Die SDAX-Spitzenwerte werden von Alzchem Group dominiert, die um 10.95% zulegte, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 5.71% und CECONOMY, das um 2.07% stieg.Die Flopwerte im SDAX sind durch erhebliche Verluste gekennzeichnet, angeführt von Elmos Semiconductor mit einem Rückgang von -7.39%, gefolgt von Heidelberger Druckmaschinen mit -4.97% und Formycon, das um -4.73% fiel.Im TecDAX sind HENSOLDT und Nordex mit 3.67% bzw.3.14% die Topwerte, während IONOS Group mit einem Anstieg von 0.97% ebenfalls positiv abschneidet.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Elmos Semiconductor mit -7.39%, Formycon mit -4.73% und SILTRONIC AG, das um -4.58% fiel.Im Dow Jones führen Microsoft mit 4.46%, Amazon mit 1.47% und Travelers Companies mit 1.32% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones sind Merck & Co mit -2.57%, Nike (B) mit -2.83% und Unitedhealth Group, das um -4.72% fiel.Die Topwerte im S&P 500 werden von eBay mit einem Anstieg von 18.58% angeführt, gefolgt von C.H.Robinson Worldwide mit 14.94% und Meta Platforms (A) mit 12.34%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, angeführt von Extra Space Storage mit -7.58%, Dexcom mit -7.47% und Howmet Aerospace, das um -7.31% fiel.