Dax schwächelt - Auf Monatssicht aber leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI), das von beeindruckend starken Quartalsberichten der US-Giganten Microsoft und Meta erneut befeuert wurde, konnte die Kurse nicht nachhaltig stützen. Durchwachsene Geschäftszahlen deutscher Konzerne und unternehmensspezifische Sorgen sowie eher ernüchternde Signale von der US-Geldpolitik gewannen die Oberhand.

Der Dax beendete den Tag mit minus 0,81 Prozent auf 24.065,47 Punkte. Auf Monatssicht bedeutet das aber immer noch ein Plus von 0,7 Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es an diesem Tag um 0,21 Prozent auf 31.004,40 Punkte nach oben. Europaweit gab es überwiegend Verluste. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,36 Prozent auf 5.319,92 Zähler und auch die Schweizer Börse gab nach. Der London Aktienmarkt hielt sich dagegen recht stabil und schloss nur leicht schwächer. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial gab zum europäischen Börsenschluss etwas nach, der Nasdaq 100 zeigte sich moderat im Plus.

Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB wertete es als Zeichen der Schwäche, dass der Dax nach einem starken ersten Halbjahr zuletzt kein Rekordhoch mehr erreicht hat. In Verbindung mit der zunehmend überhitzt wirkenden Wall Street, wo in den kommenden Wochen Verluste anstehen könnten, werde im Leitindex ein Rücksetzer unter 23.000 Punkte sehr wahrscheinlich.

In den USA hatte die Notenbank am Vorabend den Leitzins zwar wie erwartet unverändert gelassen, eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt aber inzwischen als weniger wahrscheinlich. Die Risiken eines Anstiegs der Inflationsraten wegen der von den USA verhängten Zölle seien groß, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank./ck/he