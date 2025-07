Arctic Juice & Cafe, eine bahnbrechende Brunch-Café-Kette, die sich auf eine gesunde Lebensweise und hochwertige Naturprodukte konzentriert, gab heute den Abschluss der Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von BoltRock Holdings bekannt

Verbier, Schweiz (ots/PRNewswire) - Arctic Juice & Cafe ist eine der am

schnellsten wachsenden Cafe-Ketten mit gesundem Lebensstil in Europa und

betreibt Standorte in der Schweiz, Frankreich und anderen wichtigen Märkten. Das

Unternehmen, das für seine "Born in the Mountains"-Geschichte bekannt ist, wird

diese Investition nutzen, um seine Expansion in Europa zu beschleunigen und

weitere Initiativen zu entwickeln, die Kunden für einen aktiven Lebensstil

belohnen. Die Finanzierung wird auch das Wachstum in neuen städtischen und

internationalen Märkten unterstützen und die nachhaltige Lieferkette des

Unternehmens verbessern.



"Der globale Wandel hin zu bewusstem Konsum und einem auf Wellness

ausgerichteten Lebensstil beschleunigt sich weiter und schafft eine beispiellose

Nachfrage nach authentischen, nachhaltigen Lebensmittel- und

Getränkeerlebnissen", sagte Craig Huff, Gründer und geschäftsführendes Mitglied

von BoltRock Holdings. "Wir freuen uns, mit Arctic Juice & Cafe

zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das die Café-Kultur erfolgreich neu

definiert hat, indem es alpines Erbe, Fitness und Premium-Angebote in ein

überzeugendes Markenerlebnis mit einer einzigartigen und differenzierten

Geschichte integriert hat."





Arctic Juice & Cafe entwirft und betreibt erstklassige Saft- und Kaffeebars, in

denen Bio-Kaffeespezialitäten, kaltgepresste Säfte und Brunch mit natürlicher

Güte an großen europäischen Standorten wie Val d'Isère, Verbier, Chamonix,

Zermatt, Genf, Lausanne, Annecy, Lyon und Zürich angeboten werden. Der

firmeneigene Ansatz kombiniert nachhaltige Beschaffung, wellnessorientiertes

Menüdesign und gesellschaftliches Engagement durch Fitnessinitiativen und

bedient gesundheitsbewusste Verbraucher, die sowohl Wert auf die Qualität ihres

Lebensstils als auch auf die Qualität ihrer Ernährung legen.



"Diese Investition bestätigt die Mission von Arctic Juice & Cafe , die täglichen

Lebensgewohnheiten durch außergewöhnlichen Bio-Kaffee, sauberen Saft und

gesundes, natürliches Essen im Brunch-Stil zu revolutionieren", sagte Piers

Ritchie, Gründer und CEO von Arctic Juice & Cafe. "BoltRock teilt unsere Vision,

eine nachhaltige, aktive Lifestyle-Marke mit echtem Zweck zu schaffen, und

bringt das strategische Kapital mit, das wir brauchen, um unsere einzigartige,

aus den Bergen stammende Café-Kultur in die großen Zentren Europas und darüber

hinaus zu bringen. In diesem Rahmen planen wir, mit BoltRock zusammenzuarbeiten,

um unsere Filialpräsenz deutlich zu erhöhen und den Aufbau einer

Weltklasse-Organisation auf der spannenden Basis fortzusetzen, die wir bis heute

geschaffen haben. Das ist sowohl bedeutendes als auch intelligentes Kapital, und

ich freue mich sehr, dass wir starke neue Partner haben, die auch großartige

Menschen sind."



"Arctic Juice & Cafe wird von einem erfahrenen Gründer geleitet, der eine

nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Lifestyle-Marken und ein tiefes Verständnis des

Premium-Wellness-Marktes vorweisen kann", sagte Daniel Bondy, Managing Director

von BoltRock Holdings. Wir freuen uns sehr, Piers und sein Team bei der

Umsetzung dieses einzigartigen Konzepts zu unterstützen, das gesunde Lebensweise

und Café-Kultur authentisch miteinander verbindet.



Craig Huff und Daniel Bondy von BoltRock Holdings werden dem Verwaltungsrat des

Unternehmens beitreten.



Über Arctic Juice & Cafe



Das 2016 gegründete Unternehmen Arctic Juice & Cafe betreibt nachhaltige Saft-

und Kaffeebars, die sich auf drei Produktschwerpunkte konzentrieren:

Bio-Kaffeespezialitäten, saubere Säfte und energieoptimierte Naturkost. Das

Unternehmen, das mit dem klaren Ziel angetreten ist, eine bessere Qualität des

täglichen Lebens zu fördern. Arctic fördert aktiv ein starkes Element der

gemeinschaftlichen Fitness und des Wohlbefindens, wie der CEO des Unternehmens

und das Arctic Run Collective Team, das die 2025er Ausgabe des zermürbenden

Speed Project 500km-Fußlaufs von Los Angeles nach Las Vegas absolvierte, zeigen.

Arctic Juice & Café mit Hauptsitz in Verbier, Schweiz, betreibt 15 Filialen in

der Schweiz und Frankreich und bedient Kunden, die einen aktiven und

nachhaltigen Lebensstil pflegen. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.arcticjuicecafe.com/ .



Über BoltRock Holdings



BoltRock Holdings ist ein Familien-Investmentbüro mit Sitz in New York City.

BoltRock konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von flexiblem,

geduldigem und langfristigem Kapital für Weltklasse-Unternehmen in wichtigen

Branchen.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2741765/Arctic_Juice_Cafe_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/arctic-juice--ca

fe-eine-bahnbrechende-brunch-cafe-kette-die-sich-auf-eine-gesunde-lebensweise-un

d-hochwertige-naturprodukte-konzentriert-gab-heute-den-abschluss-der-serie-a-fin

anzierung-unter-der-leitung-von-boltrock-holdings--302518727.html



Pressekontakt:



org@arcticjuicecafe.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180460/6088235

OTS: Arctic Juice & Cafe