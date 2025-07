Halbjahreszahlen - BMW profitiert wieder einmal von seinem US-Werk

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Hot Wheels BMW 519000 k a u f e n !!! BMW -0,45 % Aktie 37 Aufrufe heute Winfix 28.07.25, 19:38

Straubing (ots) - In nahezu vorauseilendem Gehorsam sind die Münchner schon vorJahrzehnten dem Ruf der amerikanischen Politik gefolgt, auch die heimischeWirtschaft an ihren Erfolgen teilhaben zu lassen, und haben eine Fabrik in SouthCarolina errichtet, die über die Jahre immer größer geworden ist. Das zahlt sichjetzt aus: BMW kann die hochpreisigen Fahrzeuge aus der Fabrik in Spartanburgzum Null-Zoll-Tarif nach Deutschland einführen. Da lassen sich die 15 Prozent,die für in die USA eingeführte Pkw fällig werden, leichter verkraften.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6088238OTS: Straubinger Tagblatt