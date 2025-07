Daimler Truck kappt Ausblick erneut - Marktschwäche in Nordamerika

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der anhaltenden Marktschwäche in Nordamerika auch infolge der US-Zölle seinen Jahresausblick erneut gesenkt. Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen geht Chefin Karin Radström 2025 nun von 44 bis 47 Milliarden Euro Umsatz aus, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstagabend in Leinfelden-Echterdingen überraschend mitteilte. Markt und Absatz in Nordamerika würden schwächer eingeschätzt, hieß es zur Begründung. Schon Mitte Mai hatte der Konzern seine Ziele gesenkt und einen Erlös im Industriegeschäft von nur noch 48 bis 51 Milliarden anvisiert. Die Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate drei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss./jha/he