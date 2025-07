Cancom wird nach enttäuschendem Halbjahr vorsichtiger - Aktie unter Druck

CraaaazyRalf schrieb 12.11.24, 14:06

Macht wenig Sinn, hier auf das reported KGV zu schauen. Erstens belasten nicht-operative PPA Abschreibungen die EPS mit € 0,25 in 2024.



Zweitens sind die Abschreibungen deutlich höher als die Erhaltungsinvestitionen. Im Endeffekt ist das Geschäft von CANCOM ja nicht kapitalintensiv. Das sieht man am freien Cashlow. Dieser dürfte dieses Jahr bei rund € 100 Mio liegen. Und das bei einer Marktkapitalisierung von € 700 Mio.



CANCOM kann quasi jedes Jahr 10% der Aktien zurückkaufen und € 1,00 Dividende ausschütten.



Außerdem war das Q3 gar nicht schlecht. Immerhin € 31,0 Mio EBITDA versus € 25,8 Mio im Q2. Und das in diesem Umfeld…



Dazu Primepulse als Großaktionär. Die verticken die Bude eh innerhalb von 24-36 Monaten. Und sicher nicht zu € 30 oder € 40.