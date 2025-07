eBay überrascht Wall Street mit starken Zahlen – es regnet "Upgrades"!

Die Anleger reagierten euphorisch: Die Aktie sprang am Donnerstag um die 20 Prozent nach oben. Das ist der höchste Tagesgewinn seit Juli 2021 und laut Dow Jones Market Data auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Damit war eBay der stärkste Wert im S&P 500:

Besonders gut kam bei der Wall Street die Entwicklung in den sogenannten Fokuskategorien an. Dazu zählen etwa Sammlerstücke, Fahrzeugteile und Zubehör. Der Bruttowarenwert (GMV) in diesen Sparten legte im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent zu.

Brian J. Pitz von BMO Capital Markets sieht in diesen Zahlen ein deutliches Signal: "Die Ergebnisse in den Fokuskategorien sind ein klares Zeichen für eine Wende im Geschäft." BMO stufte die eBay-Aktie von "neutral" auf "outperform" hoch, erhöhte die Gewinnschätzungen für 2025 und 2026 und hob das Kursziel von 70 auf 102 US-Dollar an.

Auch Benchmark Equity Research zeigte sich optimistisch. Analyst Daniel L. Kurnos lobte die Umsatz- und GMV-Prognose von eBay für das dritte Quartal, die jeweils ein Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellt. Der prognostizierte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,29 und 1,34 US-Dollar liegen. Kurnos schrieb:

"Die Prognose steht nicht nur im Kontrast zu den jüngsten Verbraucherwarnungen, sondern deutet auf ein beschleunigtes GMV-Wachstum hin."

Benchmark hob das Kursziel von 78 auf 100 US-Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Einige Marktbeobachter hatten zuvor vermutet, dass eBay als Secondhand-Plattform von neuen US-Zöllen auf frische Importware profitieren könnte. Diese These scheint sich nun zumindest vorübergehend zu bestätigen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion