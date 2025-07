Ferrari Aktie unter starkem Abgabedruck - 31.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ferrari in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,24 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um +0,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ferrari auf +5,47 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,67 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,18 % 1 Monat +4,86 % 3 Monate +8,24 % 1 Jahr +16,08 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,66 Mrd.EUR wert.

Maranello (Italy), July 31, 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) announces its intention to continue and complete its multi-year share buyback program of approximately Euro 2 billion announced during the 2022 Capital …

Top- und Flop-Aktien am 31.07.2025 im E-Stoxx 50.

Der Luxussportwagenbauer Ferrari ist ohne große Blessuren durch das zweite Quartal mit den US-Zollerhöhungen gekommen. Es habe keinen bedeutenden Einfluss der höheren Einfuhrabgaben in die USA gegeben, hieß es von den Italienern am Donnerstag in …

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.