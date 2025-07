Euro vermeidet Abgleiten unter 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel zum US-Dollar nicht mehr stärker bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1429 Dollar. Damit konnte sie nach der ausgeprägten Schwäche der vergangenen Tage einen Rückfall unter die Marke von 1,14 Dollar vermeiden. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1446 (Mittwoch: 1,1527) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8736 (0,8675) Euro.

Die US-Notenbank Fed hatte dem Dollar am Vorabend deutlichen Auftrieb verliehen. Am Mittwoch hatte die Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf etwa anderthalb Cent verloren, nachdem die Fed den Leitzins wie erwartet nicht verändert hatte. Darüber hinaus lieferte Notenbankpräsident Jerome Powell anders als von vielen erwartet keine klaren Hinweise auf eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im September. US-Präsident Donald Trump beschimpfte daraufhin am Donnerstag Powell erneut und forderte Zinssenkungen./bek/he