SFC Energy Aktie im freien Fall - 31.07.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SFC Energy Aktionäre einen Verlust von -4,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um -0,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SFC Energy auf +24,57 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,23 % 1 Monat -1,58 % 3 Monate -4,81 % 1 Jahr +5,58 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 295,49 Mio.EUR wert.

Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy senkt wegen des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Erwartungen an das laufende Jahr deutlich. Die im SDax gelistete Aktie brach nachbörslich ein. Der Umsatz dürfte zwischen 146,5 und 161 …

SFC Energy AG navigates economic headwinds, adjusting its 2025 sales forecast amidst global challenges, while eyeing expansion and cost efficiency to fuel future growth.

SFC Energy AG passt ihre Prognosen für 2025 an, um auf wirtschaftliche Unsicherheiten zu reagieren, bleibt jedoch auf Wachstumskurs mit neuen US-Initiativen und strategischen Partnerschaften.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.