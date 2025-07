Polizei sieht Sabotage

(Aktualisierung: Bekennerschreiben wird geprüft)



DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Brand in einem Kabelkanal einer wichtigen Nord-Süd-Strecke der Bahn in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von einem Sabotageakt aus. Der Staatsschutz ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf, nachdem Brandermittler den Tatort untersucht hatten.

Auf der linken Plattform Indymedia wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, in dem ein "Kommando Angry Birds" die Tat für sich reklamiert. Ein Düsseldorfer Polizeisprecher bestätigte, dass den Behörden das Schreiben auch vorliege. Die Echtheit müsse jetzt überprüft werden. Häufig gebe es in solchen Fällen auch Trittbrettfahrer. Ein Ergebnis der Prüfung sei nicht mehr am Donnerstag zu erwarten. Die Polizei geht bei dem Brand von Sabotage aus.