Saint-Gobain mit Umsatz- und Gewinnanstieg - Nordamerika schwächelt

COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat Umsatz und Gewinn unter anderem dank Übernahmen im ersten Halbjahr gesteigert. Der Erlös sei um 1,7 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Auf vergleichbarer Basis - also vor Zu- und Verkäufen sowie Währungseffekten - ging der Umsatz hingegen um 0,5 Prozent zurück. Während sich in Asien und den Schwellenländern das Wachstum fortsetzte, gab es in Nordamerika einen leichten Rückgang. Die Situation in Europa verbesserte sich etwas. Hier ging der Umsatz aber erneut zurück. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 4,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu. Während Experten beim Umsatz etwas mehr erwartet hatten, übertraf die Entwicklung beim operativen Ergebnis die durchschnittliche Marktprognose leicht./he/zb