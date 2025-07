Technik-Verbote gegen Moskau besser überwachen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von seinen westlichen Partnern ein strikteres Vorgehen gegen den Verkauf verbotener Elektronikbauteile an Russland. Selenskyj berichtete, er habe in Kiew mit den Botschaftern der EU-Staaten gesprochen. Ihnen seien Teile gefundener russischer Kampfdrohnen und Raketen gezeigt worden.

"Keine dieser Raketen, keine dieser Shahed-Drohnen fliegt ohne Bauteile aus anderen Ländern, die auf verschiedenen Wegen nach Russland geliefert werden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Jeder dieser Wege muss blockiert werden, und das hängt von unseren Partnern ab."

Bauteile aus China, Europa und USA



Gerade in den zu Hunderten eingesetzten russischen Kampfdrohnen, deren Bauart ursprünglich iranisch ist, haben ukrainische Spezialisten zuletzt viele Elektronikteile aus China gefunden. Peking beteiligt sich nicht an den Technologie-Sanktionen gegen seinen Verbündeten Moskau. Doch in den russischen Waffen finden sich auch immer wieder Bauteile aus europäischen Ländern oder den USA, obwohl deren Ausfuhr nach Russland verboten ist./fko/DP/he