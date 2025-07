Unmind gibt neue Finanzierung in Höhe von 35 Mio. USD zur Verbesserung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz bekannt

NEW YORK und LONDON, 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Unmind, eine führende Plattform für psychische Gesundheit in Unternehmen, gab heute eine Investition von TELUS Global Ventures bekannt, dem Investmentarm des weltweit führenden Kommunikationstechnologieunternehmens TELUS. Damit sollen Mitarbeiter einen besseren Zugang zu den von ihrem Arbeitgeber angebotenen Lösungen für psychische Gesundheit erhalten, sich besser zurechtfinden und diese optimal nutzen können. Dies ist Teil einer Investitionsrunde in Höhe von 35 Mio. USD, mit der Unmind seine Expansion in den USA fortsetzen wird. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern Therapie, fortschrittliche Tools für das Wohlbefinden, wissenschaftlich fundierte Inhalte und KI-Coaching auf einer nahtlosen Plattform, um weltweit gesündere und produktivere Arbeitsplätze zu schaffen.

„Dank dieser neuen Finanzierung können wir unsere Mission, das Potenzial der Menschen am Arbeitsplatz freizusetzen, noch schneller vorantreiben", so Dr. Nick Taylor, CEO und Mitbegründer von Unmind. „Wir freuen uns darauf, unseren Einfluss zu vergrößern und die Herangehensweise von Unternehmen an das Thema psychische Gesundheit zu verändern – indem wir fachkundige Betreuung mit intelligenter Technologie verbinden, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen."

Unmind hat bis heute 82 Mio. USD aufgebracht. Die Finanzierung, die zusätzliche Unterstützung von den bestehenden Investoren Project A, Felix Capital und Sapphire Ventures umfasst, wird die Aktivitäten von Unmind ausweiten, neue Märkte erschließen und Mitarbeitern Therapie und Coaching, einen KI-gestützten Mental Health Agent, wissenschaftlich fundierte Inhalte und ein modernes Employee Assistance Program (EAP) auf einer vollständig integrierten Plattform anbieten. Dazu gehört Nova, der generative KI-gestützte Begleiter von Unmind. Nova wird bereits von führenden globalen Marken eingesetzt und bietet durch gezielte Fragen und praktische Ratschläge persönliche Beratung und Unterstützung für die psychische Gesundheit.

„Unsere Investition in Unmind steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von TELUS und seiner weltweit führenden Vision für die Zukunft der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz", so Terry Doyle, Managing Partner bei TELUS Global Ventures. „Der produktorientierte Ansatz von Unmind in Verbindung mit dem innovativen Einsatz von KI und Datenanalyse versetzt das Unternehmen in die perfekte Lage, um die wachsende Nachfrage nach umfassenden Lösungen für die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu bedienen."

Unmind ernennt neuen Chief Revenue Officer

Im Rahmen seiner nächsten Wachstumsphase hat Unmind Laura Moniz de Aragao zur Chief Revenue Officer ernannt. Laura kommt von BetterUp, wo sie als RVP of Sales for Global Strategic Accounts Teams in den USA und EMEA leitete, um einige der weltweit größten Unternehmen zu unterstützen. Bei Unmind wird sie die globale Markteinführungsstrategie leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Expansion in den USA und der Vertiefung strategischer Partnerschaften liegt.

Informationen zu Unmind

Unmind ist eine Plattform für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, die Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter auszuschöpfen. Unmind wird von führenden Marken wie Uber, Samsung, Disney, Standard Chartered, Diageo und British Airways vertraut und unterstützt weltweit über 2,5 Millionen Mitarbeiter. Die wissenschaftlich fundierte, KI-gestützte Plattform vereint proaktive Tools, Coaching, Therapie und Expertenwissen, um die psychische Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen zu fördern. Von strategischer Beratung und Führungskräfteentwicklung bis hin zu einem modernen EAP und einem globalen Netzwerk von Coaches und Therapeuten bietet Unmind umfassende Unterstützung im Bereich der psychischen Gesundheit für das gesamte Unternehmen.

Weitere Informationen über die Plattform für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz von Unmind finden Sie unter unmind.com.

