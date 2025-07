Amazon-Aktie fällt nach Quartalszahlen

In der Regel werden Verkäufe von jemandem wie Bezos vorab festgelegt, wobei der jetzt gewählte Zeitpunkt (kurz vor den Earnings) natürlich bewusst gewählt wurde. So einen Vorgang kann man natürlich beachten, ich für meinen Teil interpretiere so etwas in der Regel nicht über, wenn ich vom Werdegang des Unternehmens überzeugt bin. In 5-Jahren erinnert sich niemand mehr an den Verkauf. So wie sich alle auch nicht an all jene Zeitpunkte, in denen Bezos sich auch eine Auszahlung gönnte.





Hier die aktuelle Bewertung, was das KGV angeht:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728101140-amzn-kgv-chart.jpg





Das KGV hat sich gegenüber 5-Jahren sogar reduziert, was auf stark erhöhte Gewinne schließen lässt, was natürlich auch der Realität entspricht. Hier noch einige Kennzahlen, die diese These bestätigen:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728100908-amzn-kennzahlen.jpg