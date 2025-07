Mega-Quartal dank iPhone: Apple pulverisiert die Erwartungen

Analysten hatten im Schnitt nur mit 89,3 Milliarden US-Dollar gerechnet, Apple selbst hatte einen Umsatzrückgang aufgrund von Zöllen von etwa 900 Millionen US-Dollar prognostiziert. Doch das Unternehmen übertraf nicht nur diese Erwartungen, sondern legte auch in anderen Bereichen kräftig zu, insbesondere im Bereich der iPhone-Verkäufe.

Getrieben durch starke Verkaufszahlen des iPhones und eines Comebacks in China, erreichte der Tech-Gigant aus Cupertino einen Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Vor allem in China darf der Konzern aufatmen. Nach Jahren der Schwäche gegenüber lokalen Smartphone-Herstellern hat sich Apple nun wieder stärker positioniert, was sich in den Verkaufszahlen widerspiegelt.

Der Umsatz beim iPhone lag mit 44,58 Milliarden US-Dollar um 13,5 Prozent höher als im Vorjahr. Auch hier lagen die Zahlen deutlich über den Schätzungen von Analysten, die nur mit 40,22 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Apple hat in den letzten Monaten seine Produktion verlagert, um den Auswirkungen des Handelskriegs mit den USA zu entkommen. So wird ein Großteil der iPhones nun in Indien hergestellt, während andere Produkte wie Macs und Apple Watches aus Vietnam kommen.

Die geplante Reduzierung des Aktienrückkaufprogramms um 10 Milliarden US-Dollar könnte zudem helfen, in unsicheren Zeiten genügend Liquidität zu sichern.

Trotz der schwierigen globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, die Apple ebenfalls beschäftigen, konnte das Unternehmen seine Performance verbessern. Die Aktie von Apple kletterte nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen um rund 2 Prozent im nachbörslichen Handel.

Im laufenden Jahr hinkt der ehemals wertvollste Konzern der Welt mit einem Kursminus von mehr als 17 Prozent immer noch weit hinter der Tech-Konkurrenz hinterher. Doch die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität seiner globalen Lieferketten überrascht Analysten Anleger.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 213,5USD auf Nasdaq (31. Juli 2025, 22:47 Uhr) gehandelt.





