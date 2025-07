Cognizant veranstaltet das weltweit größte Vibe Coding Event, um die KI-Kenntnisse von Tausenden Beschäftigten zu verbessern

Teaneck, N.J. (ots/PRNewswire) - Um die enormen Chancen zu nutzen, welche die

Cognizant (NASDAQ: CTSH) kündigte heute an, das weltweit größte Event zum ThemaKI-Programmierung zu planen. Mehr als 250 000 Beschäftigte - von derPersonalabteilung über den Vertrieb bis hin zu Technik und Marketing - habensich angemeldet, um Ideen zu entwickeln und eine neue Ära der KI-Programmierungeinzuleiten. Um das Ausmaß dieser Veranstaltung zu bestätigen und zu feiern,versucht Cognizant, einen GUINNESS WORLD RECORDS Titel für die meistenTeilnehmenden bei einem generativen Online-KI-Hackathon zu erringen, eineKategorie, welche die Struktur und den Ansatz des Vibe-Coding-Events genauwiderspiegelt.Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Anteil des KI-generierten Codes, dergemeinsam mit Cognizant-Beschäftigten entwickelt wurde, auf nahezu 30 Prozent.Cognizants Vibe Coding Event beginnt heute und wird eine Woche dauern, mit demZiel, einen wichtigen Wendepunkt zu nutzen: Mit der Zunahme der KI-gestütztenCodierung wird die menschliche Arbeit neu definiert und jeder Beschäftigte kannbei diesem Wandel eine Rolle spielen. Im Jahr 2023 setzte Cognizant eineMilliarde US-Dollar darauf, in einem Zeitraum von drei Jahren in KI zuinvestieren. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen darauf, dieProduktivitätsgewinne durch KI zu nutzen, um den Einsatz der Beschäftigten, dereinen hohen Mehrwert bringt, zu fördern."Wir sind begeistert, das erste und größte Vibe Coding Event zu veranstalten,eine bahnbrechende Initiative, die unseren Einsatz unterstreicht, KI-Kenntnissebei allen Talenten zu fördern, unabhängig von den technischen Fähigkeiten",sagte Ravi Kumar S., Geschäftsführer von Cognizant. "In der Vergangenheit gab eseine große Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zur Technologie hatten, unddenjenigen, die keinen Zugang hatten - aber jetzt ist die Technologie in dieHände von Menschen gelangt, die keine tiefgreifenden digitalen Kenntnissebenötigen, um sie zu nutzen. Diese Angleichung der Wettbewerbsbedingungenermöglicht es uns, neue Werte am Arbeitsplatz freizusetzen und Innovation sowieFortschritt über alle Hintergründe und Fachkenntnisse hinweg zu fördern."Um das technische und nicht-technische Verständnis von mehr als 330 000Beschäftigten zu unterstützen, hat Cognizant Partnerschaften mit führenden