e& berichtet von einem Anstieg des konsolidierten Nettogewinns um 60,7 % auf 8,8 Milliarden AED im ersten Halbjahr 2025

Der konsolidierte Umsatz im 2. Quartal stieg auf 18,0 Mrd. AED, was einem Wachstum von 28,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Der konsolidierte Nettogewinn im 2. Quartal steigt auf 3,5 Mrd. AED, unterstützt durch ein Wachstum von 9,7 % gegenüber dem Vorjahr

Das EBITDA im 2. Quartal erreichte 8,0 Mrd. AED bei einer Marge von 44,5 %, was einem Anstieg von 22,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

ABU DHABI, VAE, 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- e& gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt und meldete eine anhaltende Wachstumsdynamik sowie strategische Fortschritte in allen Geschäftsbereichen. Die Leistung von e& stärkt die Position der Gruppe als globaler Technologieführer, der die digitale Transformation in großem Umfang auf regionalen und internationalen Märkten vorantreibt.

Der konsolidierte Umsatz stieg auf 34,9 Milliarden AED, was einem Wachstum von 23,3 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 entspricht. Der konsolidierte Reingewinn stieg im ersten Halbjahr auf 8,8 Mrd. AED, 60,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA erreichte im ersten Halbjahr 15,4 Mrd. AED, was einem Anstieg von 18,8 % gegenüber dem Vorjahr und einer EBITDA-Marge von 44,1 % entspricht. Die Abonnentenbasis der Gruppe wuchs auf 198 Millionen, was einem Anstieg von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.