ISX Financial meldet 6,3 Mio. EUR Gewinn im 2. Quartal 2025 bei anhaltender operativer Effizienz und strategischen Investitionen

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc (" ISXX "), ein

innovativer Anbieter regulierter Transaktionsbankdienstleistungen und

Echtzeit-Zahlungstechnologie in ganz Europa sowie dem Vereinigten Königreich,

gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025

bekannt, welche eine starke Rentabilität, ein diszipliniertes Kostenmanagement

und kontinuierliche Investitionen im Bereich Technologie sowie Talente belegen.



Gewinn-Meilensteine: ISXX erzielte einen ungeprüften Gewinn von 6,3 Millionen

Euro, was einem Anstieg von 2 % gegenüber Q1 2025 und 7 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht, trotz eines Rückgangs der Umsätze sowie Transaktionsvolumina im

Vergleich zum Vorquartal (QoQ). Das Ergebnis wurde durch Effizienzsteigerungen,

eine Senkung der Steuer- und Betriebskosten sowie eine Rückbuchung von

Wertminderungen bei Vermögenswerten unterstützt.





ISXX erzielte eine EBITDA-Marge von 57 %, was die anhaltende operative Stärke

und eine skalierbare Kostenstruktur widerspiegelt, selbst in einem schwächeren

vierteljährlichen Umsatzumfeld.



" Die Ergebnisse dieses Quartals bestätigen die Stärke unseres Geschäftsmodells

und unseren Einsatz für langfristiges Wachstum ", sagte Ajay Treon ,

Finanzleiter von ISXX. " Wir bleiben diszipliniert bei der Kostenkontrolle,

konzentrieren uns auf Innovationen und investieren bewusst in unsere

Beschäftigten sowie in Technologien. Trotz kurzfristiger Schwankungen sorgt

unsere Strategie weiterhin für nachhaltige Rentabilität,

Produktweiterentwicklung und wachsenden Aktionärswert ."



Gesamtes Transaktionsvolumen: ISXX konnte das Transaktionsvolumen im

Jahresvergleich um 4 % steigern. Dies deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach

den Kerndienstleistungen von ISXX hin, die trotz saisonaler oder zyklischer

Schwankungen ungebrochen ist.



Umsatz: Dieser stand in Q2 auf 13,7 Mio. Euro, was gegenüber Q1 einen Rückgang,

jedoch einen Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet und den

mittelfristigen Wachstumspfad von ISXX unterstreicht.



Bilanz: Widerstandsfähigkeit war auch in Q2 ein Markenzeichen. Die Eigenmittel

stiegen im Quartalsvergleich um 13 % und im Jahresvergleich um 82 %, während das

Nettovermögen im Jahresvergleich um 95 % zunahm, was die Finanzkraft und

Kapitaleffizienz stärkt. Trotz eines Rückgangs der für Geschäftskunden

gehaltenen Mittel um 20,4 Mio. Euro stieg der Buchwert je Aktie der Gruppe um 13

% auf 0,492 Euro, was die anhaltende Wertschöpfung widerspiegelt.



Die wichtigsten finanziellen Highlights Q2 2025:



- Rentabilität: Ungeprüfter Gewinn von 6,3 Mio. Euro, Anstieg um 7 % gegenüber

dem Vorjahr und 2 % gegenüber dem Vorquartal

- EBITDA-Marge: Beibehaltung eines hohen Anteils von 57 %

- Umsatz: 13,7 Mio. Euro, 5 % höher als im Vorjahr, 14 % niedriger als im

Vorquartal

- Transaktionsvolumina: Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr, Rückgang um 12 %

gegenüber dem Vorquartal

- Betriebskosten: Rückgang um 2,0 Millionen Euro, 23 % gegenüber dem Vorquartal

- Eigenmittel: Anstieg um 5,3 Millionen Euro, 13 % gegenüber dem Vorquartal,

20,1 Millionen Euro, 82 % gegenüber dem Vorjahr

- Nettovermögen: Anstieg um 6,1 Millionen Euro, 13 % gegenüber dem Vorquartal,

95 % gegenüber dem Vorjahr

- Buchwert je Aktie: Anstieg um 0,06 EUR auf 0,492 EUR, plus 13 % im

Quartalsverlauf



Den vollständigen Bericht können Sie hier einsehen:



https://www.isx.financial/hubfs/isxreports/25Q2.pdf



Informationen zu ISX Financial EU Plc



ISX Financial EU Plc ist ein führendes E-Geld-Institut und ein

Transaktionsbanking-Anbieter in Europa und dem Vereinigten Königreich, der

sichere Echtzeitzahlungen über Bank- und Kartenschienen anbietet. Über ihre

hundertprozentige Tochtergesellschaft Probanx bietet die ISXX Group innovative

Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Banken und Finanzinstitute auf der

ganzen Welt an, einschließlich der Verbindung von Banken mit Zentralbanken.



