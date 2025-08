CoCo Bubble Tea will europäische Filialen innerhalb von 24 Monaten verdoppeln

„Angesichts der facettenreichen Geschichte und der unterschiedlichen Geschmäcker in Europa war es inspirierend zu sehen, wie unsere Franchisepartner die Marke CoCo mit so viel Leidenschaft vertreten und sich der Herausforderung stellen, die Region zu beliefern", sagte Kody Wong, Deputy General Manager of Business Development bei CoCo Bubble Tea. „Sie sind die treibende Kraft hinter unserem Ziel, unsere Filialen in Europa zu verdoppeln, und wir werden uns auf ein zielgerichtetes Wachstum und den Aufbau einer starken Gemeinschaft konzentrieren. CoCo wird weiterhin starke Franchisenehmer-Beziehungen durch konsequente Unterstützung aufbauen und sie gleichzeitig in die Lage versetzen, sich lokal an die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher anzupassen."

Auf der aktuellen Dynamik aufbauen

Neben einer starken Basis in westeuropäischen Großstädten konzentriert sich CoCo nun auch auf kleinere Städte, insbesondere in Spanien und den Niederlanden. Die jüngsten Filial-Eröffnungen zeigen, dass die Dynamik bereits im Gange ist:

Niederlande : Ein neuer CoCo-Store wurde kürzlich in Amsterdam eröffnet, ein weiterer soll im Juli 2025 in der Mall of the Netherlands – dem größten Einkaufszentrum des Landes – eröffnet werden.

: Ein neuer CoCo-Store wurde kürzlich in eröffnet, ein weiterer soll im Juli 2025 in der – dem größten Einkaufszentrum des Landes – eröffnet werden. Spanien : Neue Standorte in Mallorca und Granada bedienen jetzt die Fans vor Ort.

: Neue Standorte in und bedienen jetzt die Fans vor Ort. Deutschland: Eine neue Filiale in Düsseldorf stärkt die Position von CoCo in Mitteleuropa weiter.

CoCo begann seine internationale Expansion 2011, früher als die meisten Bubble-Tea-Marken, und hat sich in den letzten vier Jahren in den meisten europäischen Ländern etabliert.