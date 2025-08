Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz für "Entschleunigung" von Photovoltaik-Ausbau

Osnabrück (ots) - Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz hält durch eine

geringere Stromnachfrage Einsparungen von dutzenden Milliarden Euro beim

Netzausbau für möglich und fordert eine "Entschleunigung" beim

Photovoltaik-Ausbau. Das Unternehmen hatte sich im vergangenen Jahr von der

Beratungsfirma e.venture Stromverbrauchsszenarien berechnen lassen, die von

einer langsameren Elektrifizierung im Verkehr und Gebäudebereich ausgingen als

der Netzentwicklungsplan des Bundes. "E.venture hat damals Kosteneinsparungen in

der Größenordnung 66 bis 76 Milliarden Euro bis 2045 für möglich gehalten. Da es

weder bei Elektrofahrzeugen noch bei Wärmepumpen noch bei der industriellen

Stromnachfrage seither eine Trendwende gegeben hat, erscheint dieses Szenario

immer realistischer", sagte 50-Hertz-Chef Stefan Kapferer der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (NOZ). Er erwarte, dass die Berechnungen in dem Monitor-Bericht zur

Energiewende, den Wirtschaftsministerin Katherina Reiche gerade erstellen lässt,

berücksichtigt werde.



Kapferer sprach sich zudem für ein geringeres Ausbau-Tempo beim Sonnenstrom aus.

Sogenannte Solarspitzen bereiteten dem Strommarkt und den Leitwarten, die für

die Austarierung des Systems zuständig sind, immer mehr Probleme. "Daher sollte

der Ausbau der Photovoltaik entschleunigt und mit dem Ausbau der Windkraft, der

Übertragungs- und Verteilnetze sowie von flexiblen Lasten wie Batteriespeichern

synchronisiert werden", sagte er der "NOZ".



"In den ersten Monaten des Jahres 2025 gab es fast 400 Stunden mit negativen

Strompreisen, mehr als viermal so viel wie noch vor zwei Jahren", sagte der

50-Hertz-Chef weiter. Die Direktvermarkter von Strom reagierten zwar immer

häufiger darauf und regelten insbesondere große PV-Parks ab. Aber das Problem

sei weiterhin "der ungebremste Zubau kleinerer Photovoltaikanlagen auf

Gebäuden", für die die Betreiber bei negativen Preisen eine feste

Einspeisevergütung erhalten. "Das verursachte auf dem EEG-Konto in diesem Jahr

bereits 130 Millionen Euro Verlust, für die die Allgemeinheit über den

Bundeshaushalt haftet."



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6088302

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung