Heidelberg führt Mindesttarife für Uber und Co. ein

AkibaBC schrieb 24.06.25, 18:36

https://seekingalpha.com/news/4461641-uber-technologies-rallies-after-atlanta-waymo-expansion-teslas-stumbles-in-austin



"Uber Technologies ( NYSE: UBER ) verzeichnete am Dienstag einen Anstieg, nachdem das Mobilitätsunternehmen seine Partnerschaft mit Waymo ( GOOG ) auf Teile von Atlanta ausgeweitet hatte. Das Servicegebiet in Atlanta umfasst etwa 65 Quadratmeilen, wobei Autobahnen und Flughafenfahrten derzeit nicht abgedeckt sind.



Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen begann mit einem Pilotprojekt in Phoenix im Bundesstaat Arizona, wo Uber-Nutzer ( NYSE: UBER ) über die Apps Uber und Uber Eats autonome Fahrzeuge von Waymo ( GOOG ) sowohl für Mitfahrdienste als auch für lokale Lieferungen buchen konnten.



Einige Händler haben auf die anfänglichen Probleme des Robotaxi-Dienstes von Tesla ( TSLA ) in Austin hingewiesen und dies als Hinweis darauf angesehen, dass die Initiative für Uber ( UBER ) kurzfristig noch keinen nennenswerten Gegenwind darstellt .



Mit Blick auf die Zukunft wird die Zusammenarbeit zwischen Uber ( UBER ) und Waymo als eine starke Reaktion auf den wachsenden Wettbewerb im Bereich der autonomen Fahrzeuge gesehen, da Konkurrenten wie Tesla ( TSLA ) und die chinesischen Unternehmen Baidu ( BIDU ) und WeRide ( WRD ) ebenfalls Robotaxi-Dienste vorantreiben."