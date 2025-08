Goldener 'Bayern Thaler' soll im Herbst kommen

And the winner is: Donald Trump. Und die Uschi will sich für den Mist auch noch feiern lassen. Zölle 5% rauf und der europäische Verbraucher darf die Zeche für das teure US-Frackinggas zahlen. Wo sind eigentlich die Grünen, wenn unser Erdgas zukünftig mit Tanke-Dreckschleudern eimerweise übers Meer geschippert wird statt sauber durch Pipelines geliefert zu werden.





Und den Goldpreis wird diese Einigung sicher nicht unter Druck bringen.