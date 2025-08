250 Prozent Kurssprung bei Börsendebüt von Software-Firma

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Software-Firma Figma hat bei ihrem Börsendebüt in New York einen Kurssprung von 250 Prozent hingelegt. Nach einem Ausgabepreis von 33 Dollar beendete das Papier den ersten Handelstag mit einem Kurs von 115,50 Dollar. Figma macht Software für die Gestaltung von Apps und Websites. Nach dem Kurssprung war das Unternehmen über 50 Milliarden Dollar (57 Mrd Euro) wert. Im nachbörslichen Handel ging es weiter auf gut 143 Dollar aufwärts.

Dylan Field, der 33-jährige Mitgründer und Chef von Figma, wird mit dem Börsengang zum Multimilliardär. Mehr noch, mit dem Kurssprung könnte er weitere Aktienpakete bekommen. Denn Fields Vergütung wurde auch an das Erreichen bestimmter Zielmarken beim Aktienpreis gekoppelt. Und während er zehn Jahre Zeit dafür bekam, den Kurs in diese Höhen zu bringen, erreichte das Papier den Großteil davon schon jetzt. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt Fields Vermögen auf gut sechs Milliarden Dollar.