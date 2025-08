MPC Energy: Es geht gut voran

MPC Energy Solutions setzt die strategische Agenda - bestehend aus der Portfoliooptimierung, der Reduktion der Kosten und dem Abschluss eines großen Wachstumsprojekts - Schritt für Schritt um, was sich in einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität niederschlägt und im nächsten Jahr dann zu einer ersten Ausschüttung für die Finanzperiode 2025 führen soll. Dank dieser Perspektiven hat sich die Aktie vom Jahrestief im April deutlich erholt, aber die Bewertung lässt weiter Luft nach oben.

MPC Energy entwickelt und betreibt Erneuerbare-Energien-Anlagen in Lateinamerika und der Karibik. In den ersten sechs Monaten von 2025 wurde die Stromproduktion aus dem Anlagenportfolio um 2 Prozent auf 60,5 GWh gesteigert. Bereinigt um den Verkauf einer kleinen KWK-Anlage im Rahmen der Portfoliooptimierung betrug der Zuwachs 4 Prozent. Die Anlagenerlöse sind auf dieser Basis mit 6,1 Mio. US-Dollar in etwa stabil geblieben (bereinigt: +14 Prozent), zugleich konnte das EBITDA aus dem Betrieb dank Optimierungsmaßnahmen aber um 13 Prozent auf 4,4 Mio. US-Dollar (bereinigt: +24 Prozent) gesteigert werden.