DermRays verbessert das aktualisierte Revive und bringt mit V10S das weltweit erste Diodenlasergerät zur Haarentfernung für Männer für den Heimgebrauch auf den Markt

Das aktualisierte Revive verfügt jetzt über einen optimierten Applikator mit 2 Kontaktpunkten (statt bisher 4) und ermöglicht so schnellere und angenehmere Behandlungen – insbesondere an empfindlichen Stellen wie der Stirn. „Jede noch so kleine Innovation spiegelt unser Engagement für die Benutzerfreundlichkeit wider", so das Entwicklerteam von DermRays.

2. Echtes Benutzerfeedback treibt die Innovation voran

Die Erkenntnisse der Kunden haben das Redesign von Revive geprägt. „Der neue Gleitkopf macht die Behandlungen kinderleicht", bemerkt die langjährige Anwenderin Sarah K. DermRays ist weiterhin bestrebt, seine Produkte auf der Grundlage realer Bedürfnisse zu verbessern.

3. Branchentrend: Medizinische Technologie wird zum Mainstream

Da Verbraucher für sicherere und länger anhaltende Ergebnisse zunehmend von IPL zu klinisch erprobten Diodenlasern wechseln, ist DermRays mit FDA-zugelassenen Geräten in Salonqualität für alle Geschlechter und Hauttypen führend.

4. Wendepunkt für Männer: V10S Diodenlaser

Der V10S kommt Ende Juli 2025 auf den Markt und ist der erste 810-nm-Diodenlaser für zu Hause, der speziell für männliche Haarwuchsformen entwickelt wurde . Die medizinische Wellenlänge zielt effizient auf grobes Haar ab – egal, ob Sie es vollständig entfernen oder präzise formen möchten.

5. Ein globaler Durchbruch

„V10S schließt eine wichtige Lücke", erklärt Chefentwickler Mark T. „Männer brauchen langlebige, leistungsstarke Geräte, die auf ihre Haardichte zugeschnitten sind. Die Diodenlasertechnologie ist IPL bei der dauerhaften Haarentfernung überlegen."

6. Inklusion trifft auf modernste Wissenschaft

Von der Unisex-Vielseitigkeit von Revive bis hin zur speziell für Männer entwickelten Technik von V10S definiert DermRays die Körperpflege zu Hause neu. „Salon-Ergebnisse, individuell auf jeden Nutzer zugeschnitten – unabhängig von Geschlecht oder Zielen."

Informationen zu DermRays:

DermRays ist auf medizinisch inspirierte Haarentfernungsgeräte spezialisiert, die dermatologisch geprüfte Diodenlasertechnologie mit intuitivem Design für sichere, dauerhafte Ergebnisse zu Hause kombinieren.

