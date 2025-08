Zalando fliegt im hohen Boden aus Depots

Nachdem die Zalando-Aktie Anfang Juni durch einen Kursrutsch unter 28,75 Euro ihren kurzfristigen und seit Anfang 2024 bestehenden Aufwärtstrend gebrochen hatte, kam es zu einem Verkaufssignal. Nach einem kurzzeitigen Tief bei 26,00 Euro setzte Ende Juni ein gewöhnlicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau ein, seit Anfang Juli befindet sich das Wertpapier wieder in einem steilen Abverkauf und steuert die erste Zielzone um 24,98 Euro an. Eine vollständige Umsetzung der zuvor etablierten SKS-Formation hält aber weiteres Korrekturpotenzial mindestens auf 22,05 und darunter 20,90 Euro bereit und würde sich für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen anbieten. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte sogar zu Abschlägen auf 15,95 Euro führen. Auf der Oberseite müsste es zu einem dynamischen Aufschwung mindestens über das Niveau von 31,00 Euro kommen, damit Zalando die Chance auf einen Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend mit der Option eines Tests des 200-Tage-Durchschnitts bei 34,48 Euro erfährt. Nach aktueller Auswertung des Chartbildes ist ein solches Szenario aber nahezu ausgeschlossen.

Trading-Strategie: