SFC Energy ein Fünftel tiefer - Senkung des Ausblicks überrascht

Siola1 schrieb 27.05.25, 15:37

Bericht zur HV der SFC Energy AG am 22.05.2025 ab 11 Uhr im Hotel Brunnthal, 85649 Brunnthal bei München, Münchner Str. 2



Die SFC Energy AG (Börsengang im Jahr 2007) bezeichnet sich als führenden Anbieter von Brennstoffzellen auf Wasserstoff- und Methanolbasis für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen.



Auf der Firmen-Webseite wird die SFC Energy AG mit ihren Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management als nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent charakterisiert.



SFC steht für Smart Fuel Cell = intelligente Brennstoffzelle.



Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Henning Gebhardt eröffnete die Hauptversammlung im nahe dem Firmensitz gelegenen Hotel Brunnthal und berichtete über zehn Aufsichtsrats- und drei Prüfungsausschuss-Sitzungen im Jahr 2024.



Der Vorstandsvorsitzende (CEO) Dr. Peter Podesser wies auf die Technologie- und Marktführerschaft, sowohl im zivilen Bereich als auch im Verteidigungs-Bereich, hin.

Man sei das einzige Unternehmen mit Qualifizierung auf NATO-Ebene.

2024 konnte der Umsatz um 22,5 % auf 144,8 Mio € gesteigert werden bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,2 % = 22 Mio € und einem Ergebnis je Aktie von 0,54 €.



Das erste Quartal 2025 war das zweitbeste Auftaktquartal in der Unternehmensgeschichte.



Das Umsatzwachstum betrug im Zeitraum von 2021 bis 2024 durchschnittlich rund 31 % jährlich. Wegen eines historisch bedingten Bilanzverlustes von 79 Mio € ist eine Dividendenzahlung derzeit nicht möglich.



SFC wird internationaler: mit dem neuen Standort Salt Lake City (USA) gibt es nun neun Standorte.



EFOY ist der Markenname der SFC-Brennstoffzellen, man deckt den Leistungsbereich bis 200 kW ab. Die neue EFOY-Cloud für erhöhten Kundennutzen soll künftig ebenfalls Ertrag bringen.



Der Finanzvorstand (CFO) Daniel Saxena erläuterte ausführlich das Zahlenwerk.



In der Fragerunde bezeichnete der DSW-Sprecher Andreas Breijs die Vorstandsvergütung als deutlich zu hoch für ein ehemaliges Start-up mit Bilanzverlust.



Die anschließende Abstimmung bei einer Präsenz von rund 24 % (rund 180 Anwesende) ergab rund 90 % Zustimmung, jedoch nur 82,62 % für den Vergütungsbericht und nur 86,13 % für TOP 9 „Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung“.



Catering: vorab: Kaffee und Wasser, anschließend reichlich Leberkäs-Semmeln (Note 5).