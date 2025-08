Anleger feiern Bayer-Zahlen – Glyphosat-Bombe tickt aber weiter

Gleichzeitig verschärfen sich die Belastungen durch Rechtsstreitigkeiten in den USA. Bayer kündigte zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an, darunter 1,2 Milliarden Euro für Glyphosat-Klagen und 530 Millionen Euro für Verfahren rund um die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB. Anlass ist ein jüngstes negatives Berufungsurteil in einem Glyphosat-Fall. Insgesamt rechnet das Unternehmen nun mit Sonderbelastungen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro, deutlich mehr als die bislang veranschlagten bis zu 1,5 Milliarden.

Bayer betonte, dass im Zusammenhang mit Glyphosat eine wichtige Einigung mit einer Klägerkanzlei erzielt wurde. Dadurch sank die Zahl der noch offenen Klagen auf 61.000 von ursprünglich 192.000. Rund 131.000 Fälle wurden demnach bereits beigelegt oder als nicht anspruchsberechtigt eingestuft. Der Konzern hat bereits rund 10 Milliarden US-Dollar für Vergleiche ausgegeben und Glyphosat in US-Verbraucherprodukten ersetzt.

Trotz der Fortschritte im Pharmageschäft bleibt die rechtliche Unsicherheit ein massiver Belastungsfaktor. Anleger dürften daher die höheren Rückstellungen kritisch sehen – auch wenn die Geschäftszahlen besser als erwartet ausfielen. Die Aktie zeigt sich am Freitag zunächst robust und steigt vorbörslich um über 3 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 28,25EUR auf Tradegate (01. August 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.





