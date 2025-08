Goldpreis unter Druck. Goldproduzent schockt mit Quartalsbericht. Abverkauf

Goldpreis unter Druck

Der Goldpreis konsolidiert bereits seit geraumer Zeit. Zuletzt rückte die eminent wichtige Marke von 3.300 US-Dollar in den Fokus. Obgleich der jüngste Fed-Termin die Stimmung nicht aufhellen konnte, ist der Goldpreis noch immer im Plan, um sein übergeordnetes Ziel von 4.000 US-Dollar zu erreichen. Sollte es jedoch unter die wichtigen Unterstützungen von 3.150 US-Dollar und 2.950 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage noch einmal überdacht und neu bewertet werden. Bis dahin ist die Konsolidierung das, was sie eben ist – eine Konsolidierung.

Dennoch scheint die aktuelle Konsolidierung die Marktakteure bei den Quartalsberichten der Goldproduzenten genauer hinsehen zu lassen. Bereits leichtere Enttäuschungen bei den Zahlen werden gnadenlos bestraft. Davon konnte nicht zuletzt der aufstrebende Goldproduzent New Gold ein Lied singen. Und auch bei Alamos Gold war der Markt nicht gewillt, Enttäuschungen zu tolerieren.