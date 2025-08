Blue Cap: Marge soll im zweiten Halbjahr deutlich zulegen

Nach Darstellung von SMC-Research hat die Blue Cap AG im ersten Halbjahr einen Umsatz von 97,9 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,8 Prozent erwirtschaftet. Für das zweite Halbjahr habe das Management deutlich bessere Werte in Aussicht gestellt und die Jahresprognose (Umsatz 200 bis 220 Mio. Euro, EBITDA-Marge 10 bis 11 Prozent) bekräftigt. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Unternehmen die Erreichung der Ziele zu und stuft die Aktie weiter als deutlich unterbewertet ein.

Die Blue Cap-Beteiligungen operieren laut SMC-Research weiter in einem schwierigen operativen Umfeld, was zum Teil zu deutlich rückläufigen Erlösen führe. Zugleich gebe es aber auch einen positiven Ausreißer, nämlich die Beteiligung con-pearl, die sich insbesondere dank hoher Auftragseingänge aus den USA stark entwickele. Da das Unternehmen nach aktuellem Stand durch die Zölle und die Abwertung des US-Dollar nicht negativ tangiert werde, erwarte das Management für den Zeitraum Juli bis Dezember sogar noch bessere Zahlen als für die ersten sechs Monate. Zusammen mit in mehreren Beteiligungen umgesetzten Optimierungsmaßnahmen, die im zweiten Halbjahr ihre volle Wirkung entfalten dürften, solle die Marge noch einmal deutlich zulegen. Daher habe das Unternehmen die Prognose bekräftigt, die für das Gesamtjahr einen Umsatz von 200 bis 220 Mio. Euro (2024: 205,9 Mio. Euro) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10 bis 11 Prozent (2024: 9,9 Prozent) vorsehe. Nach Erlösen von 97,9 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,8 Prozent in den ersten sechs Monaten korrespondiere das vor allem ergebnisseitig mit einem starken zweiten Halbjahr.