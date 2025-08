Jefferies hebt Nestle auf 'Hold' - Ziel 77 Franken

Ich finde dass Nestlé an der L'Oréal Beteiligung vorerst festhalten sollte. Fuer Investitionen in das Kerngeschaeft wird das Geld nicht benoetigt. Von einer Ausschuettung an die Aktionaere in dieser Groessenordnung halte ich auch nichts. Da ist es besser die Beteiligung als Reserve zu behalten. Den Vergleich mit Siemens finde ich dabei abwegig. Siemens hat mehrere ehemalige Kerngeschaefte abgespalten um den Konzern zu vereinfachen. Nestlé's L'Oréal Beteiligung ist eine reine Finanzanlage ohne Verbindung zum Kerngeschaeft. Eine Abspaltung oder ein Verkauf wuerde nichts an der Komplexitaet des Unternehmens aendern.





Der Kursrueckgang ist fuer langjaehrige Aktionaere natuerlich nicht schoen, aber Aktionaere von Spirituosenherstellern, die auch glaubten sie haben etwas Bestaendiges fuer die Ewigkeit, hat es noch schlimmer erwischt. Ich werde noch ein paar Tage beobachten und vielleicht in einer Woche aktiv werden falls sich dann Kurse um 72 CHF anbieten. Es koennte bald mal wieder einen Boersentag geben an dem alles rot ist und dann kann man nochmal etwas guenstiger kaufen. Mittlerweile lassen sich schweizerische Aktien an den deutschen Boersen zum Glueck wieder mit geringerem Spread handeln. Da hatten sich Lang & Schwarz und Baader Bank ueber ein paar Jahre ein kleines Duopol eingerichtet.