Bafin prüft Jahresabschluss von Mutares - Aktie bricht ein

MÜNCHEN/BONN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bekommt Ärger mit der deutschen Finanzaufsicht Bafin. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Mutares gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag mit. Daher habe sie am 23. Juli eine Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht zum Stichtag 31. Dezember 2023 eingeleitet. Anleger reagierten verschreckt: Die Mutares-Aktie verlor im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als ein Fünftel an Wert./stw/zb