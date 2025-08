Cyble zum zweiten Mal in Folge in drei Gartner Hype Cycle-Berichten als „Sample Vendor" ausgezeichnet

Cyble wurde in drei Hype Cycles als Sample Vendor für Digital Risk Protection Services (DRPS) , Threat Intelligence & Cyber Risk Management gelistet, was für uns erneut die anhaltende Bedeutung und Innovationskraft des Unternehmens im Bereich Cybersicherheit bestätigt. Gartner definiert Hype Cycles als eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Akzeptanz von Technologien und Anwendungen.

CUPERTINO, Kalifornien, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- Cyble, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Cybersicherheitslösungen, freut sich, seine Auszeichnung in drei Gartner-Berichten bekannt zu geben: den Gartner Hype Cycle for Security Operations, 2025 , Gartner Hype Cycle for Managed IT Services, 2025 und Hype Cycle for Cyber-Risk Management, 2025 (Interaktive Version).

Wir sind davon überzeugt, dass diese Auszeichnung die Rolle von Cyble bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Identifizierung, Bewertung und Abwehr digitaler Bedrohungen in Oberflächen-, Deep- und Dark-Web-Umgebungen hervorhebt.

DRPS, Threat Intelligence und Cyber-Risikomanagement sind von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die externe Bedrohungen wie Markenmissbrauch, Datenlecks, Kontoübernahmen und Risiken in der Lieferkette proaktiv erkennen und darauf reagieren möchten.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Nennung in drei Gartner Hype Cycle-Berichten eine starke Bestätigung unserer Mission ist, Unternehmen mit umsetzbaren Bedrohungsinformationen und umfassenden Einblicken in digitale Risiken zu unterstützen", erklärte Beenu Arora, CEO und Mitbegründer von Cyble. Beenu fügte hinzu: „Angesichts der Weiterentwicklung von Bedrohungsakteuren und der Ausweitung digitaler Angriffsflächen unterstreicht unsere Aufnahme die Fähigkeit von Cyble, innovative, skalierbare Cybersicherheitslösungen in Echtzeit auf globalen Märkten bereitzustellen."

Mit einer starken Präsenz in Nordamerika, APAC, META und ANZ unterstützt Cyble Unternehmen, Regierungsinstitutionen und kritische Infrastrukturen mit fortschrittlichen Funktionen zur Überwachung von Bedrohungen und schnellen Reaktion auf Vorfälle.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cyble.com

