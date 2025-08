Global New Material International schließt transformative Übernahme des Surface-Solutions-Geschäfts von Merck ab und beschleunigt damit seine globale Expansion

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Global New Material International Holdings Limited

("GNMI" oder "die Gruppe") (6616.HK), der weltweit führende Hersteller von

Perlglanzpigmenten mit einem umfassenden Produktportfolio für Beschichtungen,

Kosmetika und industrielle Anwendungen, gab den Abschluss der Übernahme des

Surface-Solutions-Geschäfts ("Surface Solutions") von Merck für 665 Millionen

Euro bekannt, das unter dem Markennamen "SUSONITY" weitergeführt wird. Dies

stellt die größte grenzüberschreitende Transaktion im Bereich

Perlglanzmaterialien in China dar und positioniert GNMI an der Spitze der

globalen Industrie für Oberflächen-Hochleistungsmaterialien.



Die strategische Übernahme von Surface Solutions durch GNMI erweitert die

geografische Abdeckung der Gruppe und die Vertriebskanäle ihres Kerngeschäfts.

Mit dem Abschluss dieser Übernahme werden die Produktionsstandorte von Surface

Solutions in Gernsheim (Deutschland), Onahama (Japan) und Savannah, Georgia

(USA) zu regionalen Zentren des erweiterten Geschäfts.







Marktdurchdringung der Gruppe in wichtigen Schlüsselmärkten, insbesondere für

die globalen Sektoren Automobil und Kosmetika, indem spezialisierte Lösungen von

SUSONITY für Beschichtungen, Kosmetika und industrielle Anwendungen in das

Produktportfolio von GNMI integriert werden.



Ertian Su, Vorsitzender von Global New Material International , sagte dazu: "Der

Abschluss dieser strategischen Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein in

unserer globalen Expansion dar und unterstreicht unseren Wandel von einem

führenden Hersteller von Pigmenten zu einem Anbieter von umfassenden

Oberflächenlösungen. Mit der Erweiterung unserer internationalen Präsenz und

unseres Produktportfolios sind wir in der Lage, unsere Führungsposition entlang

der gesamten Wertschöpfungskette zu festigen. Wir haben eine klare Strategie, um

Synergien zu erschließen und die Betriebseffizienz im gesamten erweiterten

Geschäftsbereich zu steigern. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Strategie

umsetzen können, um so Wachstum durch Markt- und Portfolioexpansion zu erzielen

und für unsere Kunden, Partner und Aktionäre Mehrwert zu schaffen."



Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck, sagte dazu:

"Mit dem Abschluss dieser Transaktion schärfen wir den Fokus unseren Portfolios

weiter auf technologieorientierte Geschäftsbereiche. Neben den jüngsten

Übernahmen von SpringWorks Therapeutics, HUB Organoids, Unity-SC und Mirus Bio

bleibt die Veräußerung nicht strategischer Geschäftsbereiche ein wichtiger

Bestandteil unserer M&A-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, langfristiges Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Kombination von zwei sich ergänzenden Unternehmen beschleunigt dieMarktdurchdringung der Gruppe in wichtigen Schlüsselmärkten, insbesondere fürdie globalen Sektoren Automobil und Kosmetika, indem spezialisierte Lösungen vonSUSONITY für Beschichtungen, Kosmetika und industrielle Anwendungen in dasProduktportfolio von GNMI integriert werden.Ertian Su, Vorsitzender von Global New Material International , sagte dazu: "DerAbschluss dieser strategischen Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein inunserer globalen Expansion dar und unterstreicht unseren Wandel von einemführenden Hersteller von Pigmenten zu einem Anbieter von umfassendenOberflächenlösungen. Mit der Erweiterung unserer internationalen Präsenz undunseres Produktportfolios sind wir in der Lage, unsere Führungsposition entlangder gesamten Wertschöpfungskette zu festigen. Wir haben eine klare Strategie, umSynergien zu erschließen und die Betriebseffizienz im gesamten erweitertenGeschäftsbereich zu steigern. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Strategieumsetzen können, um so Wachstum durch Markt- und Portfolioexpansion zu erzielenund für unsere Kunden, Partner und Aktionäre Mehrwert zu schaffen."Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck, sagte dazu:"Mit dem Abschluss dieser Transaktion schärfen wir den Fokus unseren Portfoliosweiter auf technologieorientierte Geschäftsbereiche. Neben den jüngstenÜbernahmen von SpringWorks Therapeutics, HUB Organoids, Unity-SC und Mirus Biobleibt die Veräußerung nicht strategischer Geschäftsbereiche ein wichtigerBestandteil unserer M&A-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, langfristiges