+ 250 Prozent: Das gab es noch nie – Figma schreibt IPO-Geschichte!

Der Börsengang von Figma hat an der New Yorker Börse ein historisches Ausrufezeichen gesetzt. Die Aktien des Design-Software-Anbieters sprangen am ersten Handelstag um 250 Prozent über den Ausgabepreis und markierten damit den größten Kursanstieg eines IPOs mit mehr als 500 Millionen US-Dollar Emissionserlös. Der IPO brachte insgesamt 1,22 Milliarden US-Dollar ein, wobei das Unternehmen selbst 411,7 Millionen und verkaufende Aktionäre 807,3 Millionen US-Dollar erhielten. Zum Schlusskurs von 115,50 Dollar erreichte Figma eine Marktkapitalisierung von knapp 68 Milliarden US-Dollar. Am Freitag setzt sich die Rallye mit erneut zweistelligen Kursgewinnen fort.

"Es hat bisher noch nie ein Unternehmen gegeben, dessen Börsengang mehr als 500 Millionen US-Dollar einbrachte und dessen Aktienkurs am ersten Handelstag dreimal so hoch war wie der Ausgabepreis", sagte Matthew Kennedy von Renaissance Capital. Analyst Derek Hernandez von PitchBook sprach von einem "wegweisenden Ereignis für den Technologiesektor" und beschrieb Figma als "generationsübergreifendes Software-as-a-Service-Unternehmen", das Konkurrenten wie Adobe XD systematisch verdrängt habe.