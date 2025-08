Tradingchance 173 0 Kommentare Adidas am Jahrestief: Bullishe Hebelchancen mit (Turbo)-Calls

Nachdem sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) bis Mitte Mai 2025 beinahe wieder vollständig von ihrem Kurseinbruch von Anfang April auf bis zu 224 Euro erholt hatte, geriet die Aktie zuletzt wegen der US-Zölle und der nicht angehobenen Jahresprognosen massiv unter Druck und fiel im frühen Handel des 1.8.25 mit 164,70 Euro auf ein neues Jahrestief. Da die Jahresziele bestätigt worden seien und die Auswirkungen der US-Zölle bereits berücksichtigt seien, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank wegen der aktuellen Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 270 Euro ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 190 Euro erholen, wo sie zuletzt am 29.7.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen. Call-Optionsschein mit Strike bei 170 Euro Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 170 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MK4HA55, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 167,10 Euro mit 1,16 – 1,17 Euro gehandelt. Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 200 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,49 Euro (+113 Prozent) steigern. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 145,453 Euro Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 145,453 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL1JHG1, wurde beim Adidas-Kurs von 167,10 Euro mit 2,16 – 2,17 Euro gehandelt. Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 190 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,45 Euro (+105 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 134,98 Euro Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 134,98 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SU7NHU4, wurde beim Adidas-Kurs von 167,10 Euro mit 3,24 – 3,26 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,50 Euro (+69 Prozent) steigern. Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.







