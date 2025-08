SFC Energy senkt Jahresziele wegen Trumps Zöllen - Aktie bricht ein

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy wird wegen der US-Zollpolitik und der schwierigen Weltwirtschaft deutlich pessimistischer. Umsatz und operativer Gewinn dürften im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Brunnthal mit. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an, Anleger warfen das Handtuch: Für die im SDax gelistete Aktie ging es am Freitag kurz nach Handelsstart um gut 30 Prozent abwärts auf den tiefsten Stand seit Ende 2020.

Ein Händler sprach von einer heftigen Gewinnwarnung, die der Markt wahrscheinlich nicht erwartet habe, nachdem das Unternehmen jüngst noch wichtige Aufträge angekündigt habe. Die signifikante Gewinnwarnung habe seiner bislang positiven Einschätzung die Grundlage entzogen, schrieb Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank.