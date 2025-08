Devisen Euro bleibt vor US-Arbeitsmarktbericht über 1,14-Dollar-Marke Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,14 Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1427 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Euro steht seit der Pressekonferenz der US-Notenbank …