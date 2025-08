Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 71,72 US-Dollar. Das waren 2 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im September fiel um ein Cent auf 69,26 Dollar.

Die Ölpreise stabilisieren sich. Im Vergleich zum Wochenstart legen sie aber deutlich zu. So sind die Preise im Vergleich zum Wochenstart um über drei Dollar gestiegen. Vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump stützte die Ölpreise.