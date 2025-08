UBS stuft Evonik auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und der Umsatz hätten im zweiten Quartal etwas unter dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ebitda-Ausblick werde nun eher das untere Ende als wahrscheinlich angesehen. Der Konsens und auch seine Schätzung lägen aber mit zwei Milliarden Euro aber schon dort./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 05:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 16,95EUR auf Tradegate (01. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A