Sperrungen auf zentraler NRW-Zugstrecke dauern ganzen Tag an

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Kabelbrand auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch den ganzen Freitag über andauern. Das teilte ein Sprecher der Bahn Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Die Polizei vermutet hinter dem am Donnerstag entdeckten Kabelbrand Sabotage.

Das große Chaos blieb am Duisburger Hauptbahnhof aus



Deswegen müsse von einer zweiten Schadstelle ausgegangen werden, die allerdings nicht leicht zu erreichen sei. Nun müssten Baufahrzeuge und weitere Mitarbeiter mobilisiert werden.

Am Morgen sahen sich Tausende Pendler und in den Urlaub startende Reisende auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke der Bahn infolge eines vermutlich absichtlich gelegten Kabelbrands in Düsseldorf massiven Verkehrsbehinderungen ausgesetzt. Das große Chaos blieb am Duisburger Hauptbahnhof aber aus, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur schilderte.

"Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung", teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit. Im Fernverkehr betroffen sind laut Bahn-Portal die ICE-/IC-/EC-Züge zwischen Dortmund - Bochum - Essen - Duisburg und Düsseldorf. Darüber hinaus sind auf diesen Strecken zahlreiche Regionalexpress-Linien betroffen: Der RE 1, RE 2, RE 3, RE 5, RE 6, RE 11, RE 19 sowie die RB 32 und die S 1./beg/DP/mis